Flirtet Chase Sui Wonders nach Pete-Trennung mit Joe Keery?

Das sieht ganz schön vertraut aus! Knapp ein Dreivierteljahr war Chase Sui Wonders (27) mit Pete Davidson (29) zusammen gewesen. Doch im vergangenen Monat trennten sich die Schauspielerin und der Komiker dann. Da Pete kein Kind von Traurigkeit ist, bandelt er schon wieder mit Madelyn Cline (25) an. Und auch seine Ex geht auf Tuchfühlung: Chase zeigt sich total vertraut mit Joe Keery (31)!

Bilder, die E! News vorliegen, zeigen die beiden bei einem entspannten Spaziergang in New York – und es sieht ganz danach aus, als wären sie mehr als Freunde! Arm in Arm schlendern Chase und der Stranger Things-Star durch die Straßen, scheinen sich bestens zu unterhalten und lachen gemeinsam. Immer wieder strahlt der Neu-Single seine Begleitung an – und kann offenbar auch nicht die Finger von Joe lassen: Während ihres Ausflugs greift Chase ihm beherzt an den Hintern...

Joe war seit 2017 eigentlich mit Schauspielkollegin Maika Monroe (30) liiert. Die beiden machten ihre Trennung auch noch nicht öffentlich – jedoch dürfte klar sein, dass sie nicht mehr zusammen sind, nachdem Maika Anfang des Monats in einer Bar Dalton Gomez küsste. Der Immobilienmakler hat gerade erst seine Scheidung von Ariana Grande (30) abgeschlossen.

Anzeige

Getty Images Joe Keery, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Chase Sui Wonders und Pete Davidson, 2023

Anzeige

BFA Joe Keery und Maika Monroe bei der Oscar-Party 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de