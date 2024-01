Frisch verliebt? Keeley Hazell ist mit Joe Kerry unterwegs!

Ist sie wieder verliebt? Jason Sudeikis (48) und Keeley Hazell (37) hatten sich Anfang 2022 getrennt – der "Wir sind die Millers"-Star und die "Kill the Boss 2"-Darstellerin gingen für knapp ein Jahr gemeinsam durchs Leben. Mittlerweile soll der Schauspieler mit der 21 Jahre jüngeren Elsie Hewitt anbandeln. Doch wie steht es um das Liebesleben seiner Ex? Keeley ist ebenfalls mit einem neuen Mann unterwegs!

In einem Clip, den Page Six veröffentlichte, sieht man die Blondine zusammen mit dem Stranger Things-Star Joe Keery (31). Die beiden verließen gemeinsam ein neu eröffnetes Restaurant in Beverly Hills. Während Keeley in einen smaragdgrünen Hosenanzug aus Samt schlüpfte, war der Schauspieler in einem lässigen All-Black-Outfit unterwegs.

Vor wenigen Monaten hatte sich Joe eigentlich noch mit einer anderen Dame an seiner Seite gezeigt: Im Oktober sah man den Schauspieler zusammen mit der "Out of the Blue"-Bekanntheit Chase Sui Wonders (27). Bilder, die E! News veröffentlichte, zeigten die beiden bei einem Spaziergang durch New York.

