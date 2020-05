Wie niedlich ist dieses Duo denn bitte? Seit 2016 ist Joe Keery (28) als Steve Harrington bei Stranger Things zu sehen. Mit seinem charismatischen Lachen und seinen langen, wuscheligen Haaren gehört er vor allem bei den weiblichen Fans zu den absoluten Lieblingen. Doch nun bekommt Joe flauschige Konkurrenz von seinem eigenen Haustier: Hundedame Tina ist mindestens genauso süß wie ihr berühmtes Herrchen.

Diese Fotos werden alle Fans der Science-Fiction-Serie dahinschmelzen lassen! Joe und seine Freundin Maika Monroe (26) wurden bei einem gemeinsamen Ausflug in Santa Monica gesichtet. Das Paar genoss an einem sonnigen Tag einen grünen Smoothie. Ebenfalls mit von der Partie: Joes Australian-Shepherd-Welpe Tina, den der 28-Jährige sich liebevoll unter den Arm geklemmt hatte. Ob dem Schauspieler in diesem Moment bewusst war, dass er mit diesem Anblick Schnappatmung bei seinen Fans auslösen könnte?

Auf Joes Instagram-Account ist Tina bereits ein kleiner Star. Unter Fotos der Hundedame befinden sich zahlreiche Komplimente für das Tier. Nun wurden Joe und Tina zusammen abgelichtet und es stellt sich die Frage: Wer gewinnt den Niedlichkeits-Wettbewerb? Stimmt ab!

Snorlax / MEGA Joe Keery mit seiner Freundin Maika Monroe

Snorlax / MEGA Joe Keery mit seinem Hund im April 2020

Instagram / uncle_jezzy Joe Keerys Hund Tina



