Dass bei Rebel Wilson (40) in den vergangenen Monaten die Kilos regelrecht gepurzelt waren, dürfte mittlerweile kein großes Geheimnis mehr sein: Die Pitch Perfect-Darstellerin hatte ihre Fans während ihres "Jahres der Gesundheit" mit regelmäßigen Body- und Abnehm-Updates in den sozialen Medien auf dem Laufenden gehalten. Insgesamt soll Rebel rund 20 Kilo abgenommen haben – und das zeigte sie jetzt nochmal in einem hautengen und bauchfreien Look!

In ihrer Instagram-Story postete Rebel jetzt einige Clips, in denen sie ihren erschlankten Körper besonders gut in Szene setzte: In den kurzen Videos trägt die hübsche Blondine eine hautenge, magentafarbene Sportleggings und ein bauchfreies orangefarbenes Top. Auf eine glamouröse Frisur wollte die Schauspielerin aber offenbar trotz des sportlichen Looks nicht verzichten, denn ihre Haare hat sie sich zu einem hoch sitzenden Pferdeschwanz mit seitlichem Pony gestylt.

Zudem teilte Rebel auch ein Video in ihrem Feed, in dem sie in eben diesem sexy Look zu Ariana Grandes (27) Song "positions" lasziv ein Handtuch schwingt – und dieser Auftritt schien ihre Fans so richtig zu begeistern. Neben zahlreichen Flammen-Emojis hinterließen sie ihrem Idol auch etliche Komplimente. "Du siehst fabelhaft aus" oder "Du bist eine große Inspiration", schwärmten beispielsweise zwei Nutzer.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Januar 2021

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Dezember 2020 in Aspen

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, australische Schauspielerin

