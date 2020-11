Rebel Wilson (40) beendet 2020 mit einer besonderen Reise! Die australische Schauspielerin hat das aktuelle Jahr ihrer Gesundheit gewidmet – und in diesem Zuge auch an ihrer Figur gearbeitet: In den vergangenen Monaten hat die Pitch Perfect-Darstellerin rund 20 Kilos abgenommen. Ihrem Wunschgewicht von 75 Kilogramm ist sie damit näher denn je – und um dieses zu erreichen, begab sich die Blondine jetzt in die Hände von Experten: Rebel kurt derzeit in einem medizinischen Spa-Hotel in Österreich!

Und das nicht zum ersten Mal: Vor rund einem Jahr verbrachte sie bereits einige Zeit in diesem Spa- und Detox-Center in. "Ich bin jetzt zurückgekehrt, weil 2021 ein wahnsinnig arbeitsintensives Jahr werden wird", erklärte Rebel gegenüber People. Im kommenden Jahr werde die Schauspielerin an einem Projekt nach dem anderen arbeiten – und aus diesem Grund wolle sie jetzt noch einmal Kraft tanken: "Ich hoffe, dort mein Immunsystem zu stärken und die letzten zwei Kilo abzunehmen."

Doch nicht nur die Treatments, sondern auch die österreichische Natur tut der Australierin offenbar gut. "Neben meinen Gesundheitsbehandlungen genieße ich die morgendlichen Spaziergänge am herrlichen Altaussee", schwärmte Rebel und begründete ihren erneuten Aufenthalt: "Ich beende mein Jahr der Gesundheit an dem Ort, der mir den Anstoß dazu gegeben hat."

