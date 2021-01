Désirée Nick (64) gewährt Einblicke in ihre Haarroutine! Bereits seit mehreren Jahren zählt die gebürtige Berlinerin zu den bekanntesten Stars der deutschen TV-Landschaft. Zuletzt war die Schauspielerin im Reality-TV-Format Promis unter Palmen zu sehen. Auch dort legte die Blondine besonders großen Wert auf ihr Äußeres. Unter anderem sind die Haare der Entertainerin stets gestylt – doch wie bekommt Désirée ihre Haarpracht überhaupt so gepflegt?

Immer wieder werde Désirée nach Tipps gefragt, warum sie so "seidig strahlendes und wunderbar volles Eigenhaar" besitze. In einem durchaus lustigen Instagram-Clip lüftete der TV-Star nun das Geheimnis um seine Mähne: Désirée schwört offenbar seit Jahren auf Hundeshampoo. "Ich kann euch sagen, was so einem Straßenköter hilft, das hilft auch euch", animierte die 64-Jährige ihre Community zum Kauf des außergewöhnlichen Drogerieprodukts für Tiere.

Désirée hat mit dem Produkt für Vierbeiner offenbar nur positive Erfahrungen gesammelt. "Für Hunde, für Girls, für Bitches", wirbt die Unterhaltungskünstlerin in dem Video samt Shampooflasche in der Hand weiter für den Artikel. Ob es sich bei dieser Ankündigung nur um einen Scherz handelt, lässt Désirée zwar offen – aber irgendeine Pflege trägt sie ganz offensichtlich in ihrem Haar. Von ihren Fans wird die TV-Diva jedenfalls für ihre humorvolle Art gefeiert.

Désirée Nick

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Schauspielerin

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Entertainerin

