Huch, Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (10) sind ja schon richtig groß geworden! Kronprinz Frederik (52) und Prinzessin Mary (48) haben mit ihren vier Kindern dafür gesorgt, dass die Thronfolge im dänischen Königshaus noch für lange Zeit gesichert ist: Nach ihrem Erstgeborenen Prinz Christian (15) und ihrer ältesten Tochter Prinzessin Isabella (13) folgten 2011 die Zwillinge Vincent und Josephine – und die sind inzwischen gar nicht mehr so klein!

Tatsächlich feiern Frederik und Marys Nesthäkchen heute schon ihren zehnten Geburtstag. Deshalb wurde ihnen in einem Post auf dem offiziellen Instagram-Account des dänischen Königshauses nicht nur gebührend gratuliert – darüber hinaus wurden auch neue Fotos der beiden geteilt, auf denen sie schon wie kleine Erwachsene aussehen: Seite an Seite mit seiner Schwester posiert Vincent in einer Anzughose und einem schicken, weißen Hemd – Josephine präsentiert sich in einem orangenen Zweiteiler mit passender Haarschleife.

Auch wenn Frederik und Marys älteste Kids schon Teenager sind und ihre jüngsten auch immer schneller auf dieses Alter zusteuern, genießen die sechs nach wie vor viel Familienzeit. Erst im Juli 2020 zeigten sie sich auf einem gemeinsamen Schnappschuss bei einem Urlaub in ihrer Sommerresidenz in Gråsten.

Anzeige

Franne Voigt / DET DANSKE KONGEHUS Prinz Vincent und Prinzessin Josephine an ihrem zehnten Geburtstag

Anzeige

Franne Voigt / DET DANSKE KONGEHUS Prinzessin Josephine und Prinz Vincent

Anzeige

Getty Images Die dänische Königsfamilie im Juli 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de