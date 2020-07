Prinzessin Mary (48) und Prinz Frederik (52) geben ihren Fans einen privaten Einblick in ihr Familienleben! Das royale Paar ist seit 2004 verheiratet und krönte sein Liebesglück mit vier gemeinsamen Kindern. Die Kids sind nun im Alter von 8 bis 14 Jahren. Immer wieder entzückt die dänische Königsfamilie ihre Follower mit süßen Familienfotos. Nun haben sie wieder nachgelegt und ein Bild aus ihrem Urlaub in ihrer offiziellen Sommerresidenz in Gråsten in Dänemark gepostet.

Das Instagram-Foto zeigt die sechsköpfige Familie, wie sie gemeinsam vor ihrer royalen Unterkunft sitzt und die Sonnenstrahlen genießt. Alle sind versammelt: Prinzessin Josephine (9), Prinzessin Isabella (13), Mary, Frederik, Prinz Vincent (9) und Prinz Christian (14) – lächeln zufrieden und scheinen sich über die gemeinsame Zeit zu freuen. Dazu schrieben die Adligen: "Ein paar wundervolle Erinnerungen an den Sommer im schönen Gråsten."

Das war jedoch nicht die einzige Aufnahme, die die Royals von ihrer Auszeit veröffentlichten. Zusätzlich zu dem gemeinsamen Familienfoto teilten sie noch zwei einzelne Bilder von Christian und Isabella. Gefolgt von einem Schnappschuss von sich als Paar. Ihre Fans waren begeistert von den Beiträgen und überhäuften die Dänen mit Komplimenten. "Fantastische Familie" und "Wunderschöne Bilder" lauteten nur zwei Antworten auf den Beitrag.

Martin Hoeien / Aller / MEGA Prinz Frederik und Prinzessin Mary mit ihren Kindern in der Schweiz

MEGA Die dänischen Royals bei der Hubertusjagd 2018

Getty Images Prinz Frederik und Prinzessin Mary im November 2019

