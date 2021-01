Auf diese Updates sind die Fans immer besonders heiß! Seit Ende August ist Maren Wolf (28) stolze Mama des kleinen Lyan River. Damit ist die Geburt rund viereinhalb Monate her, und mittlerweile purzeln die überschüssigen Babypfündchen der YouTuberin ordentlich. Während sie in der Schwangerschaft um die 30 Kilo zugenommen hatte, ist sie über die Hälfte davon bereits wieder los – das Ergebnis ihres Abnehmerfolgs präsentiert Maren jetzt ihren Fans.

In ihrer Instagram-Story nimmt sich die 28-Jährige nun Zeit, ihren After-Baby-Body zu zeigen. "So sehe ich momentan aus", hält sie zu einem kurzen Clip fest. In dem Video trägt sie ein enges Sportoutfit, das ihre erschlankte Silhouette perfekt in Szene setzt. Ein Kilo-Update gibt Maren zwar nicht, doch diese Aufnahme beweist: Sie fühlt sich aktuell pudelwohl in ihrer Haut.

Zunächst hatte die Influencerin nur durch das Stillen an Gewicht verloren – mittlerweile achtet sie aber auch auf eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung. "Werde euch hier die nächsten Wochen mitnehmen und meine Erfolge dokumentieren. Ziel: mehr Muskeln, weniger Fett", schreibt sie zu einem Workout-Video.

Instagram / marenwolf Maren Wolf im Januar 2021

Instagram / marenwolf Maren Wolf beim Sport

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

