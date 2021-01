Pietro Lombardi (28) lässt den Kopf nicht hängen! Vor wenigen Tagen gab der ehemalige DSDS-Gewinner bekannt, dass er sich – nach vielen weiteren Promis wie Kader Loth (48) und Ellen DeGeneres (62) – ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert hat. Obwohl er zu Beginn nicht mit schweren Symptomen zu kämpfen hatte, klagte er erst kürzlich, dass es ihm mittlerweile schlechter gehe. Jetzt gab Pie jedoch ein neues Gesundheitsupdate – geht es mit ihm vielleicht bald wieder bergauf?

In seinen Instagram-Storys informierte er seine Fans nun über seinen aktuellen Zustand. "Bei mir ist es aktuell so, dass ich extrem schlecht Luft bekomme. Ansonsten geht es mir eigentlich gut", gab der Sänger bekannt. Die Atmung würde ihm momentan noch sehr schwerfallen – auch von Knochenschmerzen werde er geplagt. Nichtsdestotrotz scheint Pietro nicht zu verzagen. "Ich kann noch lächeln, sagen wir es mal so", versicherte er seinen Followern.

Um sich von seiner eher betrüblichen Gesamtsituation abzulenken, lädt der Musiker momentan viele Songcovers auf seinem Insta-Account hoch. "Ich brauch das, ein bisschen Musik zu machen. Ihr wisst, sonst bin ich nicht so glücklich", stellte der 28-Jährige fest. Ansonsten setze der "Cinderella"-Interpret zur Zeit auf viel Ruhe, Trinken und die Einnahme von Vitaminen.

