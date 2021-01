Pietro Lombardi (28) hat einen klaren Favoriten! In diesem Jahr ist alles anders: Wegen der anhaltenden Gesundheitskrise findet das RTL-Dschungelcamp in diesem Jahr nicht wie gewohnt in Australien statt, sondern in Deutschland – in einer Art Ersatzsendung. Wie genau das ablaufen soll, ist bisher zwar nicht bekannt – klar ist aber, welche Kandidaten um das goldene Ticket für das "richtige Camp" im kommenden Jahr kämpfen werden. Wenn es nach Sänger Pietro geht, steht der Gewinner bereits fest. Er hofft, dass Bachelor in Paradise-Boy Filip Pavlovic (26) das Rennen macht.

In einem Instagram-Livestream macht der DSDS-Star deutlich: Er drückt nicht Christina Dimitriou (29), Mike Heiter (28), Xenia Prinzessin von Sachsen (34) und Co. die Daumen, sondern auch dem einstigen Die Bachelorette-Teilnehmer Filip. "Ich freue mich, dass du bei der Dschungelshow dabei bist. Lange Rede, kurzer Sinn: Filip, super Junge – und du holst dir die Krone im Dschungel", meint er. Lustigerweise erklärt er außerdem: Wenn der 26-Jährige ins Ersatz-Camp einzieht, bringt er selbst seinen neuen Song heraus.

Viel mehr als das Einzugsdatum kennt der Reality-TV-Star bisher aber noch nicht. Sein Mitkandidat Oliver Sanne (34) betonte bereits, dass die Stars absolut nicht wissen, was auf sie zukommt. Sie seien lediglich darüber informiert worden, wann ihre Quarantäne beginnt, die im Vorfeld Pflicht sei.

Anzeige

TVNOW Die Kandidaten des Ersatz-Dschungelcamps

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

TV NOW Filip Pavlovic bei "Like Me – I'm Famous"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de