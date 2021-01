Große Cast-Enthüllung der Dschungelcamp-Ersatzshow! Seit bekannt wurde, dass das beliebte Trash-Format aufgrund der aktuellen Gesundheitslage nicht in Australien, sondern in Deutschland stattfinden wird, sind die Fans der Sendung am Rätseln, wer denn dabei sei könnte. So wurden unter anderem Namen wie Lars Tönsfeuerborn (30), Christina Dimitriou, Mike Heiter (28) und Djamila Rowe (53) vorab gedroppt. Diese vier sind auch tatsächlich dabei und das ist der Rest:

Wie RTL nun bekannt gab, wird auch die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und Kampf der Realitystars-Zicke Zoe Saip mit von der Partie sein. Dazu gesellen sich #CoupleChallenge-Hobbyphilosophin Xenia Prinzessin von Sachsen (34) und DSDS-Diva Lydia Kelovitz. Geschminkte Konkurrenz bekommen die Ladys von der Berliner Drag-Bekanntheit Nina Queer und dem in die Jahre gekommenen Playboy-Bunny Bea Fiedler.

Die Herren der Schöpfung werden dazu von Filip Pavlovic (26), Frank Fussbroich (52) und Oliver Sanne (34) vertreten. Ob Letzterer in dieser Show länger aushalten wird als bei seinen vorherigen Formaten Bachelor in Paradise und Kampf der Realitystars? Beide Male musste er schnell wieder die Koffer packen.

Getty Images Xenia Prinzessin von Sachsen 2016

Instagram / larstoensfeuerborn Lars Tönsfeuerborn im Oktober 2020

TVNOW / Frank Fastner Christina Dimitriou, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2020

AndreasSuhr/face to face/ActionPress Djamila Rowe, Model

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Lydia Kelovitz

Instagram / ninaqueer Nina Queer, September 2019

Instagram / frank_fussbroich Frank Fussbroich, ehemaliger "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, Reality-TV-Teilnehmer

Facebook/ Bea Fiedler Ex-Playboy-Model Bea Fiedler

