Laura Maria Rypas Liebesleben sorgt aktuell vor Verwirrung. Erst vor Kurzem haben sich Pietro Lombardi (28) und die Influencerin getrennt. Doch Fans hofften inständig auf ein Combeback. Zwar hat Laura nach dem Liebesaus mit dem DSDS-Star schon wieder einen anderen Mann gedatet, dann aber festgestellt, dass Pietro noch immer einen Platz in ihrem Herzen hat. Nach all dem Hin und Her meldet sich nun Lauras besagter Ex-Flirt zum aktuellen Stand der Dinge zu Wort.

In seiner Instagram-Story postete Content-Creator Jonathan Steinig ein Statement zu den Flirt-Gerüchten mit der Kölnerin: "Ja, ich habe mit einer besagten Dame Kontakt gehabt. Auch wenn nicht direkt mit offenen Karten gespielt wurde, war sie zu dieser Zeit definitiv Single." Es ist aber offenbar nicht draus geworden, denn obendrein stellte er klar: "Nein, ich habe keine Freundin."

Außerdem heizte er mit folgender Aussage noch die Gerüchte um ein Liebes-Comeback von Laura und Pie an: "Die beiden passen meiner Meinung nach perfekt zusammen. Ich wünsche ihnen viel Glück." Offenbar hat er mittlerweile kein Interesse mehr an der Blondine.

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Influencer

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Pietro Lombardis Ex-Freundin

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

