Anne Wünsche (29) gibt tierische Updates aus der Quarantäne! Ende Dezember sorgte die Influencerin für große Aufregung: Trotz der aktuellen Gesundheitskrise und den damit einhergehenden Maßnahmen hat sie sich dazu entschieden, mit ihren Kids in den Urlaub zu fahren. Die vergangenen Wochen haben sie und ihr Nachwuchs auf Lanzarote verbracht. Mittlerweile sind sie aber wieder zurück in Deutschland und müssen sich den Einreisebestimmungen nach in häusliche Quarantäne begeben. Doch was ist eigentlich mit Annes Hunden – harren die mit ihnen in der Wohnung aus?

In ihrer Instagram-Story erklärt die 29-Jährige ihrer Community jetzt, wie die Vierbeiner aktuell kleine und größere Geschäfte verrichten und ob sie dennoch genug Auslauf bekommen: "Ich habe so eine riesige Dachterrasse und ich habe für die Hunde dort auch eine kleine Wiese. Also das ist kein Problem. Die müssen nicht ins Katzenklo gehen oder so." Sie wisse zwar, dass das keine ideale Lösung sei, aber es sei vorerst eben nicht anders umsetzbar. "Besser, als wenn sie jetzt in die Wohnung machen", betont sie und fragt sich, wie andere Leute dieses Problem angehen.

Aber nicht nur Annes tierische Begleiter werden im Lockdown vor ein Pipi-Problem gestellt. Auch Schauspieler Ottfried Fischer (67) hat gerade erst verdeutlicht, dass Ausflüge im Freien ziemlich schwierig seien. Immerhin seien öffentliche Toiletten in der jetzigen Situation kaum aufzutreiben. "Wenn wir mal wegfahren, was derzeit ganz selten vorkommt, findet man in ganz Bayern kein Klo", berichtete er gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2020 in Berlin

Getty Images Schauspieler Ottfried Fischer

