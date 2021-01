Daniele Negroni (25) ist plötzlich ganz kleinlaut! Aktuell ist der DSDS-Star in dem TVNow-Format #CoupleChallenge zu sehen – und das nicht unbedingt von seiner besten Seite. Er flippte komplett aus, drohte, das komplette Set zu zerstören und beschimpfte die Mitarbeiter der Produktion allesamt als "W*chser". Mittlerweile ist die besagte Folge online und Daniele entsetzt: Er bat alle Beteiligten öffentlich um Verzeihung.

"Ich muss leider eingestehen, ich habe das größte Arschloch-Verhalten an den Tag gelegt, das man an den Tag legen kann", erklärte der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat nun in einem Video auf seinem Instagram-Account. Er habe sich wirklich komplett respektlos verhalten und sich selbst nicht wieder erkannt. "Ich war teilweise schockiert über das, was ich da gesagt oder getan habe und hatte auch, um ehrlich zu sein, etwas Angst vor mir selbst", gab er zu.

Deshalb hat der Sänger nun einen Entschluss gefasst: Er will "dieses Problem" angehen – und das auch für seine Familie und Freunde. "Ich möchte, dass die stolz auf mich sind und sich nicht für mich schämen. Ich habe momentan ein bisschen das Gefühl, dass es so ist. Und das darf nicht mehr vorkommen", stellte er klar.

TVNow Daniele Negroni bei "#CoupleChallenge"

Bieber, Tamara / ActionPress Daniele Negroni im E-Werk in Berlin

TVNOW Daniele Negroni mit Freundin Laura

