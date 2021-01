Wenn es um den Rausschmiss geht, ist mit Daniele Negroni (25) nicht gut Kirschen essen! Zum ersten Mal müssen bei der #CoupleChallenge-Exit-Aufgabe nicht nur die Duos, die von ihren Mitkandidaten nominiert werden, ihre Plätze im Camp verteidigen, sondern auch das Verliererpaar eines anderen Wettbewerbes. Zwar scheint es zunächst so, als hätten Melody Haase (26) und Xenia Prinzessin von Sachsen (34) als Erste den Kopf in den Sand gesteckt – dann werden Daniele und seine Freundin Laura Steinert wegen eines Regelverstoßes disqualifiziert. Daraufhin tobt der Musiker wütend durchs Camp.

Die einzelnen Pärchen hatten die Aufgabe, Rücken an Rücken und in Squat-Position zu verharren. Das erste Team, das aufgibt, muss automatisch um den Verbleib in der Show kämpfen. Streng verboten: die Hände zu benutzen. Doch genau das haben Daniele und seine Liebste getan – und sich so durch Schummelei vermeintlich vor dem Rauswurf gerettet. Blöd nur, dass der Betrug auffliegt. "Daniele, du hast Laura mit den Händen festgehalten, deshalb müsst ihr disqualifiziert werden. Der Fotobeweis liegt hier dabei. Daniele und Laura, ihr müsst in die Exit-Challenge", liest Aleksandar Petrovic (29) vor – und der 25-Jährige springt im Dreieck.

"Das ist rausgezogener Dreck, das hinter der Kamera sind alles dreckige W*chser", entrüstet sich der Blondschopf und hört gar nicht mehr auf, über das Produktionsteam zu schimpfen. "Das ist einfach unverschämt. Ihr seid bei mir alle unten durch. Das sind Missgeburten. Der einzige Moment, wo ich Laura gegriffen habe, war, als wir umgefallen sind und das war der Moment, nachdem Xenia und Melody umgekippt sind", ärgert er sich. Allerdings – ein Rückblick zeigt eindeutig: Daniele hat schon sehr viel früher seine Laura mit der Hand gestützt.

Noch mehr Infos zu "#CoupleChallenge" findet ihr bei TVNow.

Anzeige

TVNOW Melody Haase und Xenia Prinzessin von Sachsen

Anzeige

TVNOW Daniele Negroni mit Freundin Laura

Anzeige

TVNow Daniele Negroni bei "#CoupleChallenge"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de