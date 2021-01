Hat Sayana Ranjan nun auch ihr privates Glück gefunden? Seit ihrem zweiten Platz bei Germany's next Topmodel im Jahr 2019 läuft es beruflich solide für das Model. Sayana zeigt auf ihren Social-Media-Accounts immer wieder, wie gut sie gebucht ist. Auf den zumeist professionellen Bildern ist die hübsche Brünette hauptsächlich alleine zu sehen. Das könnte sich allerdings bald ändern. Zumindest glauben Sayanas Fans ganz fest daran, dass ihr Vorbild einen neuen Freund hat.

Zu einem Bild von sich schreibt Sayana nun auf Instagram: "Sei der Grund, warum jemand lächelt. Sei der Grund, warum sich jemand geliebt fühlt und an das Gute im Menschen glaubt." Worte, die die Follower der Düsseldorferin schnell in eine ganz bestimmte Richtung deuten: Das Model muss wohl wieder liiert sein! "Oh mein Gott, Sayana, hast du einen Partner?", will nicht nur ein User wissen. Auch das Unendlichkeitszeichen, das sich seit Kurzem in Sayanas Instagram-Bio befindet, könnte laut ihren Fans ein Hinweis auf eine neue Liebe sein. Auf Promiflash-Nachfrage wollte sich die einstige GNTM-Zweite aber noch nicht äußern.

Falls die junge Frau tatsächlich wieder in festen Händen ist, wäre es das erste Mal seit Oktober 2019. Damals hatte sich Sayana von ihrem Verlobten Prash, den viele Fans noch aus den GNTM-Folgen kannten, getrennt.

Getty Images Sayana beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2019

Bieber, Tamara Sayana 2019 in Berlin

ActionPress Sayana mit ihrem Ex-Freund Prash

