Maren Wolf (28) ist offenbar mit sich selbst im Reinen! Ende August wurden die Influencerin und ihr Mann Tobias Wolf Eltern eines kleinen Sohnes. Bereits während der Schwangerschaft mit Baby Lyan River nahm die YouTuberin rund 30 Kilo zu. Anfang Dezember verriet die Blondine schon über die Hälfte der zusätzlichen Pfunde wieder verloren zu haben. Mit dem Abnehmen nach der Geburt will sich die Neu-Mama aber nicht stressen lassen – Maren liebt ihre After-Baby-Rundungen!

Bei ihrem ursprünglichen Gewicht von vor ihrer Schwangerschaft ist Maren noch nicht angekommen – doch mit dieser Tatsache kann die Netz-Bekanntheit definitiv leben. "Habe noch immer plus 13 Kilogramm, trotzdem liebe ich meinen Körper", verriet die 28-Jährige via Instagram. Passend teilte die Beauty einen Schnappschuss, auf dem sie mit strahlendem Lächeln in Unterwäsche vor der Kamera posiert.

Ob Sixpack oder sexy Kurven – Maren fühlt sich wohl in ihrer Haut. Und dieses Glücksgefühl hat sie ganz allein ihrem Körper zu verdanken. "Er hat mir gezeigt, wie stark er ist und mich zu einer stolzen Mama gemacht", erklärte die Schönheit ihrer Community und appellierte, sich selbst mehr zu lieben.

Instagram / marenwolf Maren Wolf mit Söhnchen Lyan

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

