Ehrliche Einblicke von Maren Wolf (28)! Drei Monate ist es nun her, dass die YouTuberin zum ersten Mal Mama geworden ist. Seitdem hält sie ihre Community nicht nur mit regelmäßigen Babyupdates auf dem Laufenden, sondern spricht auch ganz offen über ihren neuen Alltag als junge Mutter – und dazu gehört eben für sie auch das Thema After-Baby-Body. In einem Video erläutert Maren nun, wie viel sie während der Schwangerschaft zugenommen hat und wie viele Extrapfündchen die Waage noch anzeigt.

In einem YouTube-Clip geht die 28-Jährige jetzt auf Fragen ihrer Community ein und ein Abonnent wünscht sich von ihr ein Gewichtsupdate. "Ich habe insgesamt in der Schwangerschaft 30 Kilo zugenommen und habe ungefähr 18 wieder verloren", gibt Maren preis. Die Pfunde seien allerdings nicht durch Sport oder dank einer strengen Diät gepurzelt – tatsächlich habe sie nur durch das Stillen an Gewicht verloren. Trotz des beachtlichen Erfolgs fühlt sich Maren aber nicht immer rundum wohl in ihrer Haut: "Für mich persönlich ist es so, dass ich schon sage: 'Ja, ich vermisse irgendwie meinen alten Körper.' Aber es ist jetzt nicht so krass, dass ich sage: 'Oh Gott, ich fühle mich so schlimm und schrecklich.'"

Aber nicht nur Marens After-Baby-Body ist in diesem Video Thema, auch vom kleinen Lyan gibt es ein Entwicklungsupdate. "Der wiegt fast sieben Kilo", verrät Papa Tobi stolz den Fans. Tatsächlich ist der Knirps schon relativ groß für sein Alter. Eine Passantin schätze das Baby kürzlich beim Einkaufen sogar schon auf fünf Monate.

Maren Wolf in ihrem neuen Haus

Maren Wolf, 2020

Tobias und Maren Wolf mit Söhnchen Lyan River

