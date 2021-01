Neele Bronst (24) darf endlich ihren Sohn im Arm halten! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hatte im August bekannt gemacht: Sie erwartet ihr erstes Baby. Doch schon kurz darauf zogen plötzlich dunkle Wolken auf – denn die Hamburgerin und ihr Partner und Kindsvater trennten sich. Nun sind Neeles Sorgen aber vermutlich verflogen: Ihr kleiner Junge hat das Licht der Welt erblickt!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Neu-Mama am Dienstag noch aus dem Krankenhaus das allererste Foto mit ihrem Sohnemann: Überglücklich hält sie den Kleinen im Arm, der friedlich auf ihrer Brust schläft. Das Bild versah Neele lediglich mit einigen Daten – so sei ihr Baby am frühen Dienstagmorgen um 3:45 Uhr geboren worden. Den Namen oder weitere Details verriet sie jedoch noch nicht.

Zahlreiche ihrer Promi- und Influencer-Kollegen meldeten sich in den Kommentaren bereits mit lieben Worten und Gratulationen zu Wort. GNTM-Alumni Lynn Petertonkoker schrieb: "Glückwunsch. Endlich ist er da!", und Neu-Mama und Model Sara Leutenegger (26) gratulierte ebenfalls: "Wie ich mich für dich freue! Hoffe, alles ist gut gelaufen!"

