Arielle Rippegather wagt einen neuen Versuch bei Deutschland sucht den Superstar! Dabei dürfte sie es den Zuschauern mit Sicherheit nicht übel nehmen, wenn diese sie nicht auf Anhieb erkennen: Arielle hatte zwar bereits an der 14. Staffel der Castingshow teilgenommen, doch zu diesem Zeitpunkt hatte sie sich noch Marco genannt. Mittlerweile ist nicht nur ihr Weg zu ihrem weiblichen Körper abgeschlossen, sie möchte auch erneut auf die Bühne: Arielle wird jetzt zum zweiten Mal bei DSDS zu sehen sein – und zwar als Frau!

In der heutigen "Deutschland sucht den Superstar"-Folge wird Arielle erneut vor die Jury um Dieter Bohlen (66), Maite Kelly (41) und Co. treten, um ihr Gesangstalent unter Beweis zu stellen – und dabei wird sie ihren eigenen Song namens "Lauter" zum Besten geben. "Es ist interessant zu erfahren, wie DSDS jetzt als Frau ist", erklärte die Blondine vorab gegenüber RTL. Doch ob sie in diesem Jahr mehr Glück haben wird, ist bislang noch nicht klar.

Auf ihrem Instagram-Profil heizte Arielle zumindest schon einmal die Vorfreude bei ihren Supportern an. "Nach drei Jahren bin ich zurück!", kündigte Arielle auf der Fotoplattform an und deutete eine stimmungsvolle Performance an: "Nach den letzten Jahren mit vollkommen langweiligen Kandidaten war es ja praktisch meine Pflicht, mal wieder ein wenig für Stimmung zu sorgen."

Thomas Burg Marco Rippegather beim DSDS-Recall 2017

TVNOW / Stefan Gregorowius Arielle Rippegather bei DSDS, 2021

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather im November 2020 in München

