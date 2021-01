Eigentlich kennt man Caro Daur (25) nur top gestylt. Die 25-Jährige arbeitet seit einigen Jahren als Influencerin und hat sich mittlerweile eine Community von rund 2,7 Millionen Followern aufgebaut. Jeden Tag hält die Hamburgerin ihre Fans über private Dinge auf dem Laufenden – und zeigte sich dabei jetzt auch mal direkt nach dem Aufstehen. So früh am Morgen erinnert Caro ihre Fans an eine strubbelige Katze, wie sie jetzt verriet.

Auf Instagram zeigte sich die Influencerin in ihrer Story, nachdem sie morgens gerade aus dem Bett gekommen war: Dabei stehen Caro die Haare in alle Himmelsrichtungen vom Kopf ab. Die Mode-Bloggerin bekam daraufhin viele Nachrichten ihrer Anhänger, die äußerten, wem sie mit diesem Look total ähnlich sehe – und verfasste einen Post dazu. "Mir wurde gesagt, dass ich Ähnlichkeiten mit dieser Katze habe", schrieb Caro zu einer Collage mit dem besagten Tier. Sie sei sich aber nicht so sicher, ob sie dem zustimme.

Wirft man einen Blick in die Kommentarspalte, scheint der lustige Post super anzukommen: Auch Comedy-Autor Tommi Schmitt kommentierte das Bild mit einem Feueremoji und einem grünen Herzen. Seit einiger Zeit kursiert das Gerücht, dass Caro und Tommi ein Paar seien.

