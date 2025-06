Caro Daur betont: Social Media zeigt nicht das echte Leben

Caro Daur (30) hat einen Einblick in ihr Leben als erfolgreiche Unternehmerin und Social-Media-Star gegeben. Mit dem Kurier sprach sie offen über Selbstzweifel, ihre Verantwortung gegenüber ihren Fans und den Balanceakt zwischen Perfektion und Realität in den sozialen Medien. "Das ist nicht alles die Realität. Nicht alles ist perfekt. Man wacht nicht auf ohne Augenringe und mit perfekten Haaren", betonte sie und erklärte, warum es ihr wichtig ist, auch die Realität darzustellen. Mit ihrer Reichweite möchte sie vor allem jungen Menschen zeigen, dass nicht alles, was online präsentiert wird, der Wirklichkeit entspricht.

Die Bloggerin betonte: "Ich hab viele für mich perfekte Menschen kennengelernt, die ebenfalls krasse Selbstzweifel haben. Jeder hat sein Päckchen zu tragen – auch ich." Besonders wichtig ist es ihr, die Botschaft zu vermitteln, dass viele Dinge nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind und jeder Probleme hat, die nicht unbedingt in den sozialen Medien thematisiert werden.

Neben ihrer Arbeit als Social-Media-Star verfolgt Caro voller Elan neue Projekte. So hat sie eine Rolle im Netflix-Film "She Said Yes", der im September erscheint, übernommen und plant weitere Schritte in der Schauspielerei. "Ich hab auch schon einige Castings gemacht. Vieles sieht man halt nicht, weil es hinter den Kulissen ist", erzählte Caro und fügte hinzu: "Die Leute denken immer, das, was man auf Instagram sieht, ist zu 100 Prozent mein Leben, aber ich würde sagen, das bildet vielleicht 20 Prozent ab."

Instagram / carodaur Caro Daur im Dezember 2024

Getty Images Caro Daur, Model

