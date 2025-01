Caro Daur spielt mit dem Gedanken, nach Mailand auszuwandern

Caro Daur (29) ist seit vielen Jahren in der Fashion-Branche tätig und reist als Teil ihres Jobs ständig um die ganze Welt. Dabei scheint es ihr eine Stadt ganz besonders angetan zu haben: Mailand im Norden Italiens. Tatsächlich zeigt sich die Influencerin so verliebt in die Großstadt, dass sie nun – wahrscheinlich im Scherz – andeutet, dorthin auswandern zu wollen. Auf Instagram teilt sie eine ganze Reihe von Fotos, die sie in der Modemetropole zeigen. "Flirte mit der Idee, nach Mailand zu ziehen", schreibt sie zu den Schnappschüssen. Dann fordert sie dazu auf, sich die möglichen Gründe in den Bildern anzusehen – darauf zu sehen: ihre Freunde, leckere Backwaren, Wein und die markante Architektur, für die die Hauptstadt der Region Lombardei berühmt ist.

Die Hamburgerin war auch in Mailand, um den verschiedenen Modeshows der diesjährigen Fashion Week dort beizuwohnen. Wie sie ebenfalls auf ihrem Account festgehalten hat, saß sie gerade erst im Publikum der Men's Wear Kollektion von Prada. Dabei schien alles besser zu laufen als bei der Pariser Fashion Week im vergangenen Februar – da wurde die Fashionista nämlich fast nicht hereingelassen. Ein Türsteher verwehrte ihr den Eintritt zur Dior-Show, und Caro musste ganz schön darum kämpfen, ihren rechtmäßigen Platz unter den Gästen einnehmen zu dürfen.

Caro ist allerdings nicht nur dafür bekannt, Einblicke in die Welt der Luxusmode zu geben. Immer öfter teilt sie auch Details aus ihrem privaten Leben. So zog sie erst Anfang des Jahres die Aufmerksamkeit auf sich, als sie ihre ADHS-Diagnose publik machte. "Es hat mich definitiv nicht überrascht – und mein Umfeld auch nicht. Die Diagnose kam spät, aber sie hat vieles erklärt und einiges ins rechte Licht gerückt", erklärte sie dann gegenüber dem Stern. Tatsächlich habe sie schon lange damit gerechnet, weil sie gespürt habe, dass sie sich von anderen Menschen unterscheidet.

Instagram / carodaur Caro Daur, Januar 2025

LAURENT BENHAMOU/SIPA Caro Daur bei der Paris Fashion Week 2024

