So stylish zeigt sich Caro Daur während Paris Fashion Week

Caro Daur (29) ist in Modekreisen bekannt und darf deshalb natürlich auch nicht bei der Pariser Fashion Week fehlen. Auch dieses Jahr befindet sich das Model daher unter den geladenen Gästen. Doch auch abseits der Modeevents zeigt sich die Hamburgerin in der französischen Modehauptstadt beim Ausgehen superstylish. So bezaubert Caro unter anderem in einem langen, enganliegenden, schwarzen Kleid in Streifenoptik. Das Besondere: Der Streifenlook wird durch einen blickdichten sowie einen durchscheinenden schwarzen Stoff kreiert.

Zu dem extravaganten Kleid trägt die 29-Jährige ihr blondes Haar schlicht und einfach offen. Auch das Make-up wählt Caro dezent. Der Hingucker ist ganz klar das besondere Kleid – und ihr durchtrainierter Body, der durch die durchsichtigen Sequenzen der Robe blitzt. Doch auch ihre anderen Fashion-Week-Looks können sich sehen lassen: Ob in einem asymmetrischen, schwarzen Samtkleid oder einer eng anliegenden Shorts mit passendem Rollkragen-Pullover und langem Samt-Mantel – Caro schreitet selbstbewusst und stilsicher durch die Modestadt.

Nicht nur Paris scheint es Caro angetan zu haben – auch in der Modemetropole Mailand fühlt sich die Blondine pudelwohl. So sehr, dass sie sich offenbar sogar vorstellen könnte, dort längerfristig zu leben. Das deutete Caro zumindest erst kürzlich auf Instagram an. "Flirte mit der Idee, nach Mailand zu ziehen", schrieb die Influencerin unter einen Rückblick voller schöner Momente ihres Aufenthalts in Italien.

Spread Pictures / MEGA Caro Daur bei der Paris Fashion Week, 2025

Spread Pictures / MEGA Caro Daur bei der Paris Fashion Week, 2025

