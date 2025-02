Präsentiert Caro Daur hier etwa das neue Frauen-DFB-Trikot?

Caro Daur (29), die als Social-Media-Star längst in der Fashion- und Lifestyle-Welt etabliert ist, sorgte bei der Berliner Fashion Week für Aufsehen. Im Berliner Szeneclub Berghain zeigte sie sich in einem bodenlangen Wollmantel in der ersten Reihe der Veranstaltung. Doch was den Zuschauern zunächst verborgen blieb, sorgte später für Aufregung: Unter dem Mantel blitzte ein bisher unbekanntes rotes DFB-Trikot hervor. Das auffällige Shirt mit grafischen Mustern in Rot und Neongelb soll laut Insidern das neue Auswärtstrikot der Frauen-Nationalmannschaft für die EM 2025 sein, die in der Schweiz ausgetragen wird, berichtet Bild.

Das neue Trikot-Design von Adidas ist die erste rote Ausführung seit 2019 und könnte zu den letzten Designs des deutschen Herstellers gehören, da der DFB ab 2026 zu Nike wechseln wird. Offiziell wird das Trikot erst Mitte Februar 2025 präsentiert, doch der Blick auf Caros Outfit scheint den Enthüllungsplänen leicht voraus gegriffen zu haben. Auch der Sportartikelhändler 11Teamsports deutete mit einem Instagram-Post bereits auf das neue Design hin. Ob das Trikot nur von den Frauen getragen wird oder auch für die Männer-Nationalmannschaft geplant ist, bleibt abzuwarten, da es seit 2024 keine geschlechtsspezifischen Designs mehr gibt.

Caro Daur, die mit über fünf Millionen Instagram-Followern regelmäßig ihre Fans mit Einblicken in ihr glamouröses Leben versorgt, zeigte damit einmal mehr ihr Gespür für Trends. Die Influencerin, die oft zwischen Modeevents, Sportkampagnen und Charity-Projekten pendelt, ist bekannt dafür, Marken effektvoll in Szene zu setzen. Seit ihrem Durchbruch im Social-Media-Bereich hat sie sich in der Welt der großen Modehäuser einen Namen gemacht und pflegt enge Kontakte zu Marken wie Adidas. Dass sie nun möglicherweise unverhofft zum Mittelpunkt eines Trikot-Leaks wird, zeigt erneut, wie sehr ihr Einfluss über reine Modegrenzen hinausgeht.

Getty Images Caro Daur, Model

Getty Images Caro Daur beim Tiffany-Event in New York, April 2023

