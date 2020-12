Caro Daur (25) und Tommi Schmitt heizen die Gerüchteküche weiter an! Schon seit Monaten sind die Fans der Fashionista und des Comedy-Autors auf der Suche nach Beweisen, die belegen, dass die beiden ein Paar sind. Immer wieder zeigten sich die Blondine und der Podcaster nämlich an denselben Orten – jedoch nie gemeinsam. Jetzt scheint das Versteckspiel aber ein Ende zu haben: Tommi und Caro sind endlich auch zusammen zu sehen!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Modebloggerin am Dienstag einen kurzen Clip: Zum James Bond-Soundtrack posiert Caro vor einem Spiegel – und kurz darauf läuft Tommi hinter ihr durchs Bild! Das mutmaßliche Pärchen-Outing ließen die beiden zwar unkommentiert, für ihre Community dürfte jedoch feststehen: Damit ist die Liebe der beiden offiziell.

Der "Gemischtes Hack"-Star und seine Freundin scheinen aktuell die Zeit zwischen den Jahren in Caros Heimat Hamburg zu verbringen: Am Montag besuchten beide die Landungsbrücken der Hansestadt und genossen dort Fischbrötchen in der Sonne – davon teilten beide getrennt Eindrücke in ihrer Story.

Instagram / a.m.tommi.schmitt Drehbuchautor Tommi Schmitt

Instagram / carodaur Tommi Schmitt und Caro Daur, Dezember 2020

Instagram / carodaur Caro Daur in Hamburg, Dezember 2020

