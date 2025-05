Riccardo Simonetti und Caro Daur strahlen in Glitzerlooks

Riccardo Simonetti (32) und Caro Daur (30) waren jüngst bei den Feierlichkeiten rund um das legendäre Filmfestival in Cannes zu sehen und zogen mit ihren glamourösen Outfits alle Blicke auf sich. Während Riccardo einen glitzernden, schwarzen Jumpsuit mit asymmetrischem Design wählte, präsentierte sich Caro in einem atemberaubenden Kleid aus bronzefarbenem Glitzer. Gemeinsam genossen die beiden den Abend in vollen Zügen und ließen es sich in der luxuriösen Atmosphäre der Veranstaltung sichtlich gut gehen. Ihre stylischen Looks passten perfekt zum glanzvollen Flair des französischen Festivals.

Das Filmfestival von Cannes ist jedes Jahr ein internationaler Höhepunkt für die Filmbranche und lockt Stars und Sternchen aus aller Welt an. Neben den gefeierten Premieren stehen auch die extravaganten Partys und Events während der Festivaltage im Fokus. Für Riccardo und Caro waren die Feierlichkeiten eine Gelegenheit, sich erneut als modebewusstes Duo zu präsentieren und ihrem Ruf als deutsche Stilikonen gerecht zu werden. Die Bilder zeigen, dass sie sich nicht nur in ihren extravaganten Outfits auf dem roten Teppich, sondern auch als Bestie-Duo superwohl miteinander fühlten und eine Menge Spaß hatten.

Riccardo und Caro gehören beide zu den ganz großen Persönlichkeiten der deutschen Medienlandschaft. Caro, die mit ihren 4,6 Millionen Followern auf Instagram zu den erfolgreichsten Influencerinnen des Landes zählt, ist global als Model bekannt und tritt regelmäßig auf großen internationalen Events auf. Riccardo hat sich einen Namen in der deutschen TV- und Social-Media-Landschaft, als Autor und als Aktivist gemacht. Neben ihrer Liebe zur Mode teilen die beiden auch eine enge Freundschaft. Diese Verbindung spiegelt sich immer wieder in den gemeinsamen Events wider, bei denen sie als eingespieltes Team auftreten.

Getty Images Ricardo Simonetti and Caroline Daur, Influencer

Getty Images Caro Daur und Riccardo Simonetto im Juli 2013

