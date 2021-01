Machine Gun Kelly (30) und Megan Fox (34) machen Nägel mit Köpfen! Im Frühling vergangenen Jahres machten erstmals Gerüchte die Runde, dass zwischen dem Musiker und der Schauspielerin etwas läuft. Das Gerede bewahrheitete sich wenig später – die beiden Stars gehen tatsächlich Seite an Seite durchs Leben. Mit dem nächsten Schritt scheinen MGK und Megan ihre Beziehung auf ein völlig neues Level heben zu wollen: Die zwei wohnen nun offenbar zusammen!

Paparazzi haben das Paar am Sonntagabend vor dem Haus des Sängers abgelichtet. Die Fotos zeigen, wie Richard Colson Baker, wie Machine Gun Kelly mit bürgerlichem Namen heißt, sein Hab und Gut in einem Auto verstaut. Etliche Jacken, ein paar Kartons – vermutlich handelt es sich vorerst um den gröbsten Kram, alles Weitere dürfte dann demnächst folgen. Anschließend machten sich die beiden auf zu Megans Haus in Los Angeles, wo die Besitztümer ihres Liebsten ganz offensichtlich auch ausgepackt und hineingetragen wurden.

Schon im Oktober plauderte ein Insider gegenüber Us Weekly aus: "Sie machen nichts mehr ohneeinander." Die Chemie stimme einfach – sowohl körperlich als auch geistig. Er bringe sie immer zum Lachen und sei "ein richtiger Komiker und ein supersüßer Typ". Der 30-Jährige selbst spricht sogar von Liebe auf den ersten Blick.

Astro/MEGA Machine Gun Kelly im Januar 2021

Astro/MEGA Machine Gun Kelly vor seinem Haus in Los Angeles, Januar 2021

iamKevinWong.com / MEGA Machine Gun Kelly und Megan Fox in Los Angeles

