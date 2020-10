Wagen sie bald schon die nächsten Beziehungsschritte? Seit einigen Monaten turtelt Megan Fox (34) nun schon mit Machine Gun Kelly (30) durchs Leben. Und dass das nicht bloß ein kurzlebiger Flirt ist, wurde spätestens dadurch deutlich, dass der Rapper kürzlich Megans Kids kennenlernen durfte. Doch könnten sie sogar bald vielleicht auch gemeinsame Kinder in die Welt setzen? Das Paar soll nächsten Beziehungsschritten nämlich ganz und gar nicht abgeneigt sein!

Das plauderte nun ein Insider gegenüber Us Weekly aus. Demnach werde es allmählich bei Megan und Machine Gun Kelly "sehr ernst". "Und sie wirken so, als würden sie die Dinge demnächst auch auf ein anderes Level heben wollen. Sie machen nichts mehr ohneeinander. Sie sind einfach so stark verbunden", schwärmte die Quelle über das Liebesglück. Sowohl körperlich als auch geistig stimme die Chemie einfach. "Er bringt sie immer zum Lachen. Er ist selbst ein richtiger Komiker und ein supersüßer Typ, und sie liebt das an ihm", führte sie weiter aus. MGK würde Megan schlichtweg verehren und alles für sie tun – und die Beziehung schreite sehr schnell voran.

Tatsächlich scheint es den Blondschopf schon seit Sekunde eins total erwischt zu haben... In der The Howard Stern Show gab der 30-Jährige zu: "Ich wusste nicht, was Liebe ist, bis sie und ich Augenkontakt hatten. In dem Moment dachte ich nur: 'Oha.'" Angeblich soll es für beide Parteien Liebe auf den ersten Blick gewesen sein.

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly im Februar 2020

P&P / MEGA Megan Fox und Machine Gun Kelly im September 2020

Getty Images Machine Gun Kelly, Rapper

