Nicht auch das noch! Jessica Paszka (30) und ihr Verlobter Johannes Haller (32) haben aktuell alle Hände voll zu tun: Nicht nur, dass sich die werdenden Eltern auf ihren Nachwuchs vorbereiten müssen, für die Schwangere steht außerdem ein großer Umzug an. Sie wird zu ihrem Partner nach Ibiza ziehen – und das schon in wenigen Wochen. Doch nun wird die einstige Bachelorette etwas ausgebremst. Sie hat mit einer lästigen Augenentzündung zu kämpfen.

Bereits vor ein paar Tagen klagte Jessi ihrer Community ihr Leid: Seit Kurzem habe sie tränende und juckende Augen und wisse nicht, was los ist. Doch nun hat sie Gewissheit. "Wir waren heute Morgen schon bei zwei Ärzten, unter anderem auch beim Augenarzt", verrät sie ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Sie habe eine bakterielle Bindehautentzündung und müsse nun Antibiotika in Form von Tropfen nehmen. Und der Doc verordnet ihr außerdem Kontaktlinsenverbot. "Ich muss jetzt mindestens eine Woche noch mit Brille rumlaufen", erzählt die 30-Jährige weiter.

Trotz der Augenprobleme lässt sich Jessi die Vorfreude auf ihr neues Abenteuer nicht nehmen – vor allem ihre Schwangerschaft zaubert ihr neben dem ganzen Stress stets ein Lächeln ins Gesicht. "Meine Babykugel wächst und wird immer größer. Ich kann mein Glück kaum fassen", hält sie zu einem Foto ihres Babybauches auf ihrem Profil fest.

