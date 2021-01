Hanna Schlönvoigt (25) macht kein Geheimnis daraus, dass sie hin und wieder in Sachen Beauty etwas nachhilft. So verriet sie vor Längerem, dass ihre Lippen nicht von Natur aus so voll sind und dass sie in der Vergangenheit bereits eine Brust-OP hatte. Der Eingriff hat im Teenageralter stattgefunden und mittlerweile sitzt offenbar nicht mehr alles wie gewünscht. Aus diesem Grund hat sich die Frau von GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (34) überlegt, sich erneut unters Messer zu legen.

"Ein Grund dafür ist, dass sich die Implantate bei mir an der Seite gewellt haben und es sich irgendwie verformt hat. Es ist auch ein bisschen verrutscht und es sieht einfach nicht mehr gut aus", erzählt Hanna in ihrer Instagram-Story. Die Implantate habe sie mittlerweile schon fast zehn Jahre und diese sollten nun erneuert werden. Außerdem habe auch die Schwangerschaft ihre Spuren hinterlassen. "Klar, da werden die Brüste größer, alles verformt sich ein bisschen. Ich bin auch noch gewachsen, ich hab die Implantate mit 16 oder 17 bekommen. Das heißt, ich bin danach noch extrem gewachsen und mein Körper hat sich noch verändert. Das passt einfach nicht mehr", gibt die 25-Jährige preis.

Im Anschluss erklärt Hanna noch, warum sie sich damals derart früh für eine Brust-OP entschieden hat. "Das hatte einen ganz einfachen Grund. Ich war wirklich nicht gesegnet mit meiner Oberweite. Ich wollte keine Bikinis tragen [...]. Ich habe mich einfach unwohl gefühlt. Ich war immer traurig", erinnert sie sich zurück. Zudem habe sie eine Skoliose und eine Brustkorbverdrehung: "Meine Brust hat sich deshalb nach innen gedellt und es sah einfach nicht schön aus."

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt mit Töchterchen Delia in Palma De Mallorca

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt auf Rhodos im Juli 2020

