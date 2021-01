Für Josephine Jochmann, im Netz auch bekannt als Josimelonie, hat Christina Dimitriou (29) nichts mehr in der Dschungelshow zu suchen! Vor wenigen Tagen sorgte die einstige Temptation Island-Teilnehmerin für Furore, weil sie sich vermeintlich transphob gegenüber der transsexuellen Ex-Austrias's next Topmodel-Kandidatin geäußert hatte. Promiflash hat mit Josi über den Vorfall gesprochen: Sie fordert nun, dass der #CoupleChallenge-Teilnehmerin keine Plattform mehr geboten wird!

Doch was ist genau passiert? Nachdem Christina als Dschungelshow-Kandidatin vorgestellt worden war, teilte Josi in ihrer Story, dass sie sie unsympathisch finde. Aus heiterem Himmel flatterte dann eine Nachricht der 29-Jährigen in ihr Postfach, in dem sich die Blondine ihrer Meinung nach transphob äußerte: "Erst schrieb sie 'Ich habe vergessen, das deine Hoden/Eier entfernt wurden'. Damit wollte sie den Spruch bringen 'Ich habe keine Eier'. Dies aber zu mir als Mensch mit Trans-Hintergrund zu sagen, ist asozial, unangebracht und transphob", beteuerte Josi im Promiflash-Interview.

Als die ehemalige DSDS-Kandidatin dann öffentlich auf Christinas Verhalten aufmerksam machte, ruderte diese zurück und erklärte in ihrer Instagram-Story: "Egal ob homosexuell, transsexuell oder lesbisch – was auch immer. Ich bin die Letzte, die damit ein Problem hat." Für Josi eine lächerliche Entschuldigung, wie sie im Promiflash-Interview erklärte: "Sie hat sich erst geäußert, als ein Dschungelmitstreiter von ihr auf das Thema aufmerksam wurde. Vorher hat sie alle ignoriert und nach ihrem Statement hat sie viele Kritiker blockiert." Bis heute hätte sich Christina nicht persönlich bei ihr für ihre Äußerungen entschuldigt.

Doch Josephine geht noch weiter: Ihrer Meinung nach habe ein Mensch wie Christina nichts in der Dschungelshow zu suchen. "Ich sehe ihre Teilnahme superkritisch und ich habe gesehen, dass einige Personen mir schreiben und einen Ausschluss von Christina fordern", berichtete sie.

Josi Melonie, ehemalige DSDS-Teilnehmerin

Christina Dimitriou bei "Ex on the Beach"

Josi Melonie im Dezember 2020 in Mainz

Christina Dimitriou, Reality-TV-Bekanntheit

