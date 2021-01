Jessica Paszka (30) kann sich auch bei haarigen Angelegenheiten voll und ganz auf Johannes Haller (33) verlassen! Die ehemalige Bachelorette geht nicht nur seit vergangenem Jahr gemeinsam mit ihrem einst zweitplatzierten Rosenjäger durchs Leben, die beiden erwarten sogar schon Nachwuchs. In einem neuen Clip fällt ihr Schwangerschaftsbauch nun besonders ins Auge – allerdings nicht aufgrund seiner Größe, sondern vor allem wegen seiner Behaarung...

In ihrer Instagram-Story filmt die Beauty ihre inzwischen ganz schön runde Körpermitte und kommentiert: "Leute, mir wachsen schwarze Haare auf dem Bauch. Man darf die, glaube ich, gar nicht abreißen!" Nichtsdestotrotz rupft Johannes ihr eines der unliebsamen Härchen mit der Hand heraus, was für seine Liebste ziemlich unangenehm ist: "Du hast mir richtig wehgetan Schatz!", beschwert sie sich.

Das Jessi plötzlich Körperbehaarung an Stellen entdeckt, die zuvor noch aalglatt waren, macht sie völlig fassungslos: "Leute, das ist so krass, wie der Körper sich verändert. Und ich bekomme einfach schwarze Haare auf dem Bauch. Was ist das, bitte? Aber egal, oder?" Das sieht Johannes genauso: Er beteuert nicht nur, dass ihn die Haare nicht stören würden – sondern küsst auch liebevoll den Bauch seiner Verlobten.

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka, 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Reality-TV-Star

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Januar 2021

Wie findet ihr, dass Jessica das Haar-Video geteilt hat? 1016 Stimmen 593 Ich finde toll, dass sie auch die unschönen Seiten einer Schwangerschaft zeigt. 423 Ich finde, das hätte sie besser lassen sollen...



