Adele Adkins' (32) Fans können sich freuen! Mit ihren Alben "19", "21" und "25" stieg die britische Sängerin in den vergangenen Jahren in den Musikolymp auf. Seit 2015 ist es musikalisch gesehen allerdings ziemlich ruhig um sie geworden. Stattdessen sorgte die 32-Jährige im vergangenen Jahr mit ihrem drastischen Gewichtsverlust für Aufsehen. Jetzt verriet ein Freund von Adele, was ihre Fans von der Musikerin schon in naher Zukunft erwarten können!

Alan Carr (44) gehört zu den engsten Vertrauten der "Hello"-Interpretin. Gegenüber der Grazia sprach der Komiker jetzt über das nach seinen Angaben schon im Februar erscheinende vierte Album der Ausnahmekünstlerin. "Oh, mein Gott, es ist so unglaublich – wirklich so unglaublich", schwärmte der Brite im Gespräch mit dem Magazin über die noch unveröffentlichten Songs, die er bereits von seiner Freundin zu hören bekam. Mehr wollte der Moderator zwar nicht verraten, er versicherte aber: "Sie hat immer noch eine kräftig-raue aber funkige Stimme, keine Sorge."

Schlagzeuger Matt Chamberlain, der an dem von Adeles Anhängern lang ersehnten Album mitarbeiten soll, gab bereits im Dezember 2020 bekannt, dass er einer der wenigen Glücklichen sei, der schon zu hören bekam, auf was sich das Publikum in Zukunft freuen könne: "Diese Stimme in meinen Kopfhörern zu hören, da bekam ich Gänsehaut", erklärte er in einem Interview mit der Sun.

