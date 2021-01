Steht die Rückkehr des First Avenger etwa kurz bevor? 2011 war Chris Evans (39) erstmals als Steve Rogers alias Captain America im gleichnamigen Film zu sehen gewesen. In zahlreichen weiteren Geschichten aus dem Marvel Cinematic Universe verkörperte er anschließend den superstarken Soldaten, bis er mit Avengers: Endgame seinen letzten Auftritt haben sollte. Doch nun scheint es, als würde Captain America noch einmal auf der großen Leinwand zu sehen sein!

Gegenüber Deadline enthüllte ein Insider jetzt, dass Chris sich erneut in sein Superheldenkostüm schmeißen wird. Angeblich soll der patriotische Schönling in einer neuen Produktion als Steve Rogers zurückkehren – ob er einen eigenen neuen Film bekommen wird, soll noch unklar sein. Den Quellen zufolge könnte es sein, dass Cappy in einer der neuen Produktionen des MCU zu sehen sein wird.

Doch während die Gerüchteküche bereits brodelt, scheint einer noch nichts von seinem Glück zu wissen: Chris selbst! Der US-Amerikaner äußerte sich nämlich via Twitter zu den Schlagzeilen. "Das ist mir neu", schrieb er knapp – und ließ die Hoffnung vieler Fans auf einen neuen Streifen damit verpuffen.

ActionPress / Wiese / face to face Chris Evans mit seinen Filmkollegen von "Captain America: Civil War"

Getty Images Chris Evans auf einer Tagung in San Francisco im November 2019

Collection Christophel, Action Press Chris Evans als Captain America in "The First Avenger: Civil War"

