Da wird Chris Evans (37) emotional! Alles begann 2008, als Iron Man mit Robert Downey Junior (54) in der Rolle des Superhelden-Milliardärs Tony Stark zum Hit wurde. Es war der Startschuss des Marvel Cinematic Universe, einer Chronik von mittlerweile 22 Filmen. Seit 2011 ist Chris als Captain America mit dabei. Seine Geschichte als Marvel-Held findet nun mit Avengers: Endgame sein Ende. Ein Umstand, der ihn während des Films ganze sechsmal zum Weinen brachte!

Bei der US-Premiere erklärte der 37-Jährige Variety: "Ich habe heute Abend viele Freunde und Familienmitglieder dabei", und offenbarte dann über die Arbeit mit seinen MCU-Kollegen: "Wir haben diese Verbindung, die das übersteigt, was wir für unseren Lebensunterhalt machen … Ich habe heute Abend ungefähr sechsmal geweint." Seine Kurzauftritte in Thor: The Dark Kingdom und "Ant-Man" berücksichtigt, war Chris über acht Jahre hinweg in acht Marvel-Filmen als Captain America zu sehen – kein Wunder, dass ihn das Ende dieser Zeit mitnimmt.

Doch er ist nicht der Einzige, der bei der Premiere emotional wird. Hulk-Darsteller Mark Ruffalo (51) erklärte ebenfalls, wie sehr er die anderen Avengers liebe. Scarlett Johansson (34) alias Black Widow beschrieb ihre Kollegen als "wunderschöne, aufgeschlossene Menschen". Und auch Iron Man Robert erklärte mit einem Kinderstar aus "Endgame" an der Seite: "Wir haben eine Menge Partys und After-Partys, die wir besuchen müssen, also sagen wir euch einfach, dass wir euch lieben."

