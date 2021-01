Oh là, là, wer rekelt sich denn hier so heiß am Strand? Seit 2017 turteln Britney Spears (39) und Sam Asghari (26) nun schon gemeinsam durchs Leben. Doch seit dem vergangenen Jahr werden immer wieder kritische Stimmen der Fans laut: Sie befürchten, dass die Sängerin – die mit psychischen Problemen zu kämpfen hat – von dem Personal Trainer und ihrem Vater Jamie Spears (68) mehr oder weniger gefangen halten wird. Jetzt teilte die "Baby One More Time"-Interpretin aber einen sexy Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten, der einen ganz anderen Eindruck vermittelt!

Auf dem Foto, das Britney am vergangenen Dienstag auf ihrem Instagram-Profil gepostet hat, sitzt sie Sam an einem Strand gegenüber und hat ihre Beine vertraut um seine Hüfte geschlungen. Dabei trägt die Blondine einen pinken Bikini und einen weißen Mundschutz. Während Sam auf der Aufnahme seinen Blick auf seine Partnerin gerichtet hat, lehnt sich die Musikerin lasziv nach hinten, schaut in den Himmel und präsentiert ihre heißen Kurven. "Ich liebe Kurzurlaube mit Sam. Er bedeutet die Welt für mich", schrieb die Zweifachmutter zu dem Pärchenfoto auf ihrem Social-Media-Kanal.

Obwohl das Bild keinerlei Gefängnisstimmung transportiert, kann offenbar auch dieser Post Britneys Follower nicht davon überzeugen, dass es der 39-Jährigen mit ihrer Beziehung gut geht: "Glaubt diesen Bildern auf keinen Fall" und "Sam hat bestimmt die Bildunterschrift geschrieben", lauten nur zwei der zahlreichen kritischen Kommentare unter dem Urlaubsbild.

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari im Dezember 2020

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari im Januar 2021

Instagram / britneyspears Britney Spears und ihr Partner Sam

