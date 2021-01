Dass Brooklyn Beckham (21) und Nicola Peltz (26) es verdammt ernst miteinander meinen, bewiesen sie im vergangenen Sommer, als sie ihre Verlobung bekannt gaben. Nur zehn Monate zuvor hatten sie ihre Beziehung öffentlich gemacht. Seither scheinen die Turteltauben allerdings unzertrennlich, regelmäßig verleihen sie ihren Gefühlen zueinander mit süßen Pärchenbildern Ausdruck. Anlässlich ihres Geburtstags überlegte sich der Beckham-Spross für seine Nicola ein Geschenk, das unter die Haut geht: Brooklyn ließ sich den Namen ihrer Großmutter Gina tätowieren.

Diese war vor etwas über einem Jahr an dem Geburtstag der Schauspielerin verstorben. In ihrer Instagram-Story veröffentliche Nicola ein Foto der noch sichtlich frischen Tinte auf dem Arm ihres Verlobten. "Das beste Geburtstagsgeschenk", frohlockte die nun 26-Jährige und fügte der Nachricht einen gerührt dreinblickenden Emoji hinzu. Ihren Ehrentag hatte Nicola genutzt, um ihrer Oma in Form zweier Fotos zu gedenken. Darunter schrieb sie: "Ich kann nicht glauben, dass es schon ein Jahr her ist, dass du die Erde verlassen hast. Ich werde dich immer vermissen und wünschte, du könntest mich besuchen kommen."

Nicola und Gina sollen sich unheimlich nahe gestanden haben. Entsprechend traurig hatte sich die US-Amerikanerin darüber gezeigt, dass ihre geliebte Großmutter nicht ihrer anstehenden Hochzeit mit Brooklyn beiwohnen kann. "Ich denke jeden Tag an dich", versicherte sie im Oktober.

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckhams Tattoo für Nicola Peltz' Oma

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz' Großmutter Gina

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

