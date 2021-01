Damit hat bei The Biggest Loser wohl keiner gerechnet! Die erfolgreiche Diät-Show geht am Sonntagabend in eine neue Runde. In der zweiten Camp-Woche liegen schon einige schweißtreibende Work-outs hinter den Kandidaten und der ein oder andere kam bereits an seine Grenzen. Für die meisten trotzdem kein Grund, das Handtuch zu werfen. Doch einer aus Team Blau scheint jetzt aufzugeben: Danny achtet nicht mehr aufs Kalorienzählen und fährt seine Sporteinheiten runter!

Das erfährt Teamtrainer Ramin Abtin (48) während eines Besuchs bei seinen Kandidaten. "Also Danny hat uns gesagt, dass er gerne nach Hause möchte, aber er macht das über eine Schiene, die sehr egoistisch war", erklärt Mitstreiter Ole. Der 35-Jährige arbeite nicht mehr an seinem Übergewicht, sondern wolle auf der Waage verlieren. "Sehr untypisch für 'Biggest Loser', vor allem jetzt in der Zeit. Wir sind hier noch keine sechs Wochen", zeigt sich Ramin in Bezug auf das Verhalten seines Schützlings verständnislos.

Daraufhin sucht er das Gespräch mit dem Familienvater – dieser erklärt ihm: "Ich will hier raus und das geht nur über die Waage, also müssen wir das Pensum ein bisschen umdrehen." Es sei eine "mentale Geschichte" und der Exit sei seine Art der "Problembewältigung". "Wow, habe ich in der Form noch nie erlebt, ehrlich gesagt", kommentiert Ramin fassungslos.

SAT.1/Melanie Frenzel Danny, Kandidat bei "The Biggest Loser" 2021

SAT.1 Ramin Abtin mit den "The Biggest Loser"-Kandidaten 2021

"The Biggest Loser", SAT.1 Danny und Toni bei "The Biggest Loser"

