Ist in Debora Goularts (24) Leben überhaupt Platz für einen Mann? Das Model wird nicht nur in der diesjährigen Staffel von Der Bachelor zu sehen sein, sondern ist dem Fernsehpublikum schon von Heidi Klums (47) Show Germany's next Topmodel bekannt. Auch wenn die Beauty dort nicht den großen Titel gewinnen konnte, hat sie durchaus bewiesen, Chancen auf eine große Zukunft im Modebusiness zu haben. Doch der Modelalltag ist bekanntlich kein Zuckerschlecken. Hat die Laufstegschönheit da überhaupt Zeit für die Liebe? Promiflash fragt nach.

"Ich glaube, ein Mann, der mit mir sein Leben verbringen möchte, sollte wissen, worauf er sich einlässt. Der Richtige wird verstehen können, dass ich beruflich oft unterwegs sein werde", zeigt sich die 24-Jährige im Gespräch mit Promiflash zuversichtlich. Die Tänzerin findet, dass mit beidseitigem Vertrauen alles möglich sei und hat wohl keine Angst davor, sich auf eine Beziehung einzulassen. Sie wünsche sich aber definitiv Unterstützung von ihrem zukünftigen Partner. "Bei Dates wird mir oft die Frage gestellt, ob ich für meine Karriere eine Beziehung aufgeben würde, falls ich woanders hinziehen müsste, mein Freund das aber nicht akzeptieren würde. Dann antworte ich immer ganz klar mit: Ja!", erklärt sie diesbezüglich.

Bisher konnte Debie ihr großes Glück allerdings noch nicht finden. Sie wünscht sich einen offenen, ehrlichen Mann mit ähnlichen Zielen. "Ich muss sagen, dass es bis jetzt doch sehr schwierig war, einen reifen Mann zu finden, der mich beruflich unterstützt und versteht", gesteht sie etwas enttäuscht. Ob Rosenverteiler Niko Griesert (30) das ändern kann?

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Anzeige

TVNOW Debora Goulart, Kandidatin bei "Der Bachelor"

Anzeige

TVNow Bachelor-Kandidatin Debora Goulart

Anzeige

TVNOW / René Lohse Niko Griesert, der Bachelor 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de