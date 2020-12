Der Rosen-Countdown läuft! Am 13. Januar startet die neue Der Bachelor-Staffel mit Niko Griesert in der Hauptrolle. Wenige Wochen vor der TV-Ausstrahlung stellte RTL nun auch die 22 Damen vor, die das Herz des Osnabrückers erobern wollen. Und zumindest eine der Single-Ladys hatte schon vor der Kuppelshow Fernseh-Erfahrung. Debora Goulart kämpfte im vergangenen Jahr bei Germany's next Topmodel um den Titel.

Die gebürtige Brasilianerin schaffte es 2019 unter Heidi Klums (47) Top 30. Doch schon nach der zweiten Folge musste Debora ihre Koffer packen und die Heimreise antreten, weil sie die Modelmama und ihren damaligen Gastjuroren Wolfgang Joop (76) auf dem Catwalk nicht überzeugen konnte. Mittlerweile ist die 24-Jährige in der Branche recht erfolgreich und arbeitet außerdem noch als Tänzerin. Beruflich läuft es also bestens für die Berlinerin. Doch zum privaten Glück fehlt ihr noch ihr Mr. Right.

Im Interview mit RTL verriet die Beauty jetzt, wie sie sich ihren Traummann vorstellt: "Er sollte auf jeden Fall mein bester Freund sein, jemand, der mit mir über alles spricht, offen und ehrlich ist." Außerdem sei es ihr wichtig, dass man im Leben die gleichen Ziele verfolgt.

