Die Gebete der Fans wurden erhört – die No Angels kehren zurück! 2000 hatten Sandy Mölling (39), Lucy Diakovska (44), Jessica Wahls (43), Nadja Benaissa (38) und Vanessa Petruo (41) die Castingshow Popstars gewonnen und sich mit Songs wie "Daylight in Your Eyes" und "Still in Love With You" zur erfolgreichsten deutschen Girlband gemausert. Trotzdem gehen die Sängerinnen bereits seit Jahren musikalisch getrennte Wege. Hinter verschlossenen Türen sollen sie aber längst wieder zusammen sitzen: Angeblich planen die Frauen gerade ihr Comeback!

Das will jetzt die Bild erfahren haben. Demnach wollen Sandy, Jessica, Nadja und Lucy ihre bekannten Songs neu aufnehmen. Ihre Comeback-Single soll eine Neuauflage ihres größten Hits "Daylight in your Eyes" werden. Nur Vanessa Petruo (41), die die Band bereits 2003 verlassen und sich seitdem komplett aus der Öffentlichkeit gezogen hat, ist angeblich nicht dabei.

Auch ein Auftritt bei einer großen Fernsehshow soll schon fix sein. Um welche Sendung es sich handelt, ist noch nicht bekannt. Dass die Chancen auf eine Rückkehr der No Angels gut stehen, hatte Jessica jedoch kürzlich schon gegenüber Promiflash angedeutet. "Ich glaube, vorstellen könnten wir uns das alle", gab die 43-Jährige erst im Dezember auf Nachfrage preis.

Anzeige

Getty Images Die Mädels von No Angels

Anzeige

ActionPress Die "Popstars"-Band No Angels

Anzeige

Getty Images No Angels 2010 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de