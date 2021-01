Nanu? Hatte Pietro Lombardi (28) etwa Sehnsucht nach DSDS? Der Sänger hatte 2011 durch seinen Sieg bei der RTL-Castingsshow nicht nur seiner eigenen Musikkarriere auf die Sprünge geholfen – er suchte 2019 und 2020 als Juror in der Sendung dann auch selbst nach neuen Gesangstalenten. In der aktuellen DSDS-Staffel hält Dieter Bohlen (66) derzeit aber eigentlich nicht länger mit Pietro, sondern mit Maite Kelly (41) und Co. Ausschau nach einem neuen Superstar – dennoch scheint der "Cinderella"-Interpret nun ins Team des Modern Talking-Stars zurückzukehren...

In der heutigen DSDS-Folge ging ein Sänger an Bord des Casting-Schiffs "Blue Rhapsody", den nicht nur die restlichen Teilnehmer für Pietro hielten, sondern auch Jurorin Maite – allerdings handelte es sich bei dem Mann nicht tatsächlich um den erfolgreichen Musiker, sondern um den Kandidaten Calvin Bulgrin. Der gab offen zu: "Also, ich bin ein Riesenfan von Pietro Lombardi. Sieht man vielleicht auch am Style, dass ich auch seine Klamotten mag."

Kurz vor seinem Auftritt hatte Calvin den Juroren erklärt, dass er sich nicht absichtlich wie Pietro verkleide, sondern auch privat gerne dieselbe Kleidung trage, was aber häufig für Verwirrung sorge: "Ich wurde schon häufiger erkannt und verwechselt." Auch wenn Calvin optisch oft für den 28-Jährigen gehalten wird, unterscheidet er sich stimmlich offenbar enorm von ihm: Sein Auftritt wurde zwar nicht vollständig gezeigt – er erhielt nach seiner Performance aber von allen Juroren ein "Nein" und wurde wieder nach Hause geschickt.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Calvin Bulgrin, DSDS-Kandidat 2021

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Ex-DSDS-Juror Pietro Lombardi beim Recall-Finale im Februar 2020

Anzeige

Instagram / mikesinger Mike Singer und Dieter Bohlen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de