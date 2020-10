Feiert Pietro Lombardi (28) bald sein großes DSDS-Comeback? In den vergangenen Tagen kam es wirklich richtig dicke: Nachdem Neu-Juror Michael Wendler (48) plötzlich unerwartet vom Set der Castingshow abgehauen und in die USA zurückgekehrt war, verkündete er gestern ganz offiziell seinen Rücktritt aus der Jury. Der Hintergrund? Eine von ihm prophezeite böse Verschwörung von Regierung und Medienwelt im Hinblick auf die aktuelle Gesundheitskrise. Doch was passiert jetzt mit dem freien Platz neben Dieter Bohlen (66)? Die Fans wollen Pietro zurück!

Wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, ist längst geklärt, wie es zukünftig in der Show weitergeht. In einer Umfrage sprachen sich satte 90,3 Prozent der insgesamt 4.297 Teilnehmer (Stand: Freitag, 9 Uhr) dafür aus, dass der einstige DSDS-Sieger seinen alten Platz zurückbekommt. In den vergangenen zwei Staffeln hatte sich der "Señorita"-Interpret mit seinen Kollegen auf die Suche nach den besten Sängern Deutschlands gemacht, wurde dann aber überraschend ausgetauscht. Dass seine Zeit in dem Format aber endgültig vorbei ist – dieser Meinung sind nur 9,7 Prozent der Teilnehmer.

Der 28-Jährige selbst wäre zumindest jederzeit bereit, einzuspringen. "Ich glaube, RTL und DSDS wissen genau, dass sie immer auf mich zählen können, denn ich bin ein Teil der DSDS-Familie – einmal DSDS, immer DSDS", betonte er gegenüber Oliver Pocher (42) während dessen Sendung "Pocher – gefährlich ehrlich!".

