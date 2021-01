Sie lässt ihrer Wut freien Lauf! Olivia Attwood nahm an der britischen Ausgabe von Love Island teil und traf dort auf Chris Hughes – die beiden wollten sogar heiraten. Daraus wurde allerdings nichts – heute ist sie glücklich mit Sportler Bradley Dack liiert. Mittlerweile ist es eher ruhiger um die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin geworden. Jetzt musste sie ihrem Frust allerdings auf Social Media Luft machen: Olivia regte sich über das Verhalten vieler Influencer während der aktuellen Pandemie auf.

In ihrer Instagram-Story scherzte die 29-Jährige, dass sie wohl in den Urlaub fliegen müsse, um neue Bilder für ihre Fans zu schießen – damit spielte sie auf ihre zahlreichen Kollegen an, die sich gerade überall auf dem Globus verteilen, um irgendwo die Sonne zu genießen. Olivia regte sich darüber auf, dass die Influencer ihre Urlaube als Arbeitsreisen betiteln würden – das sei einfach nicht richtig. Allerdings verurteile sie die Reisen ihrer Kollegen nicht – es gehe lediglich darum, dass sie vortäuschen würden, zu arbeiten.

"Wenn das noch sechs Monate so weitergeht, kann ich nicht dafür garantieren, dass ich selbst nicht auch einen Urlaub antreten würde", sagte die Influencerin. Sie würde ihre Follower allerdings niemals täuschen. "Verurteilt mich also bitte nicht, wenn ich verreisen würde", sagte Olivia.

195809

Anzeige

Instagram / oliviajade_attwood Olivia Attwood, UK-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / oliviajade_attwood UK-Star Olivia Attwood

Anzeige

Instagram / oliviajade_attwood Olivia Attwood im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de