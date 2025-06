Optisch unverändert? So sah Lauren Sánchez früher aus

Lauren Sánchez (55) zieht mit ihrem Aussehen immer wieder Aufmerksamkeit auf sich. Verglichen mit ihrem früheren Aussehen stellen die Fans regelmäßig optische Veränderungen bei der Moderatorin fest – unter anderem zuletzt bei ihrem Auftritt bei der Met Gala 2024. Damals erschien Lauren in einer funkelnden, mit Glasblumen besetzten, trägerlosen Robe, doch mit ihren makellosen Gesichtszügen und ihrem scheinbar veränderten Aussehen sorgte sie für Schlagzeilen. Ihre ungewöhnlich jugendliche Erscheinung sowie Besuche bei prominenten Schönheitskliniken in Los Angeles heizten die Spekulationen weiter an.

Mehrere Experten der ästhetischen Medizin meldeten sich zu Wort und analysierten Laurens Aussehen. Von einem schlankeren Nasenrücken über voluminösere Lippen bis hin zu strafferer Haut im Kiefer- und Halsbereich werden zahlreiche Eingriffe wie Facelifts oder Filler vermutet. Ärzte wie Dr. Joel Kopelman hielten fest, dass bestimmte Anzeichen, wie etwa eine "Pixie-Ear-Verformung", auf chirurgische Eingriffe hinweisen. Lauren hält sich bezüglich ihrer gemutmaßten Schönheitsoperationen aber bedeckt.

Lauren gab ihren Fans erst kürzlich einen Einblick in ihre Vergangenheit. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Verlobte von Jeff Bezos (61) kürzlich zu Ehren des Vatertags ein altes Foto mit ihrem Vater und teilte eine liebevolle Botschaft. "Dankbar heute und jeden Tag", schrieb die dreifache Mutter und bedankte sich für die Stärke, Liebe und den Humor, die ihr Vater in ihr Leben gebracht habe. Trotz der öffentlichen Aufmerksamkeit und Kritik zeigt sich Sánchez weiterhin unbeeindruckt und legt den Fokus auf Familie und positive Botschaften. Ihr Privatleben und ihre Karriere bleiben damit gleichermaßen im Fokus der Öffentlichkeit.

Getty Images Lauren Sánchez bei der Met Gala 2024

Getty Images Lauren Sánchez 2003 bei der Premiere von "Bruce Allmächtig" in Los Angeles.

Getty Images Lauren Sánchez im Jahr 2012