Nach Trennung von Katy: Turtelt Orlando Bloom hier etwa?

Orlando Bloom (48) wurde vor wenigen Tagen in Venedig gesichtet, wie er auf der mehrtägigen Hochzeitsfeier von Unternehmer Jeff Bezos (61) und dessen Verlobter Lauren Sánchez (55) mit einer unbekannten brünetten Frau turtelte. Der Schauspieler soll die Feier nicht nur in bester Laune genossen haben, sondern auch eng vertraut mit der mysteriösen Dame gewesen sein. Die beiden wurden später gemeinsam bei einer romantischen Bootsfahrt durch die Kanäle von Venedig gesichtet. Gekleidet in einem beigefarbenen Leinenanzug mit passender Hose und Hemd wirkte Orlando vollkommen entspannt, während er Arm in Arm mit seiner Begleitung gesehen wurde. Das zeigen Fotos, die Page Six vorliegen.

Die Party, die von dem Amazon-Gründer und seiner Verlobten aufwendig organisiert wurde, wurde zeitweise durch ein heftiges Unwetter überschattet. Trotzdem ließen sich Orlando und die anderen Promis von dem Regen nicht die Stimmung verderben. Als das Fünf-Sterne-Hotel Aman, das exklusiv für die Gäste des Events gebucht wurde, wieder angesteuert wurde, zeigten sich Orlando und seine Begleitung gut gelaunt. Der Der Herr der Ringe-Star hatte zuvor auch Zeit für andere Gäste, wie unter anderem Kim Kardashian (44) und Tom Brady (47), gefunden, mit denen er angeregte Gespräche führte.

Schon seit einiger Zeit brodelte die Gerüchteküche um eine schwere Ehekrise zwischen Orlando und Katy. Erst gestern berichtete das Magazin Us Weekly, dass sich die beiden bereits getrennt haben sollen. "Katy und Orlando haben sich getrennt, aber einvernehmlich", verriet ein Insider gegenüber dem Magazin. Die Musikerin sei zwar traurig über das Liebes-Aus, aber auch erleichtert, dass ihr eine weitere Scheidung erspart bleibe, hieß es weiter. Demnach war das Verhältnis der beiden Hollywoodstars bereits seit Monaten angespannt. Während Katy mit ihrer "Lifetimes"-Tour durch die Welt reiste, wurde Orlando auffallend oft alleine gesichtet. Sogar getrennte Wohnsitze habe man schon seit einiger Zeit gehabt, wie die Quelle bestätigte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin