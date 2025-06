Jimi Blue Ochsenknecht: Geld ist beim Hotelier eingegangen

Jimi Blue Ochsenknecht (33) sorgt derzeit für Schlagzeilen: Der Schauspieler wurde am Hamburger Flughafen festgenommen, weil er vor zwei Jahren eine Hotelrechnung in Kitzbühel nicht beglichen hatte. Die ausstehende Summe in Höhe von 14.000 Euro wurde nun jedoch von seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31) beglichen. Gegenüber oe24 teilte der Hotelier Wilhelm Steindl mit: "Für mich ist es auf jeden Fall vom Tisch. Der Geldeingang, den konnten wir heute Vormittag verzeichnen. Also, das Geld ist jetzt da. Damit ist die Sache für mich erledigt." Trotzdem bleibt die Sache für Jimi nicht abgeschlossen, da die Innsbrucker Staatsanwaltschaft weiterhin gegen ihn wegen schweren Betrugs ermittelt.

Hintergrund der Vorwürfe ist eine Hotelbuchung, bei der Jimi nicht nur seinen Geburtstag feierte, sondern auch mehrere Tage mit Freunden das luxuriöse Angebot der Unterkunft nutzte. Neben der Hotelübernachtung sollen auch hohe Konsumationskosten angefallen sein, die letztlich insgesamt den fünfstelligen Betrag ausmachten. Nach mehreren erfolglosen Zahlungsaufforderungen und einem eingeleiteten Gerichtsverfahren in Österreich war der Schauspieler zeitweise nicht auffindbar. Die österreichischen Behörden gingen daraufhin entschlossen vor und erließen einen Haftbefehl, der schließlich zu seiner Verhaftung in Hamburg führte.

Für Jimi ist dies nicht der erste öffentliche Eklat. Der Schauspieler und Musiker, der eine Tochter mit seiner ehemaligen Partnerin Yeliz hat, machte in der Vergangenheit immer wieder durch private und berufliche Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Dass Yeliz nun aus eigener Initiative die Summe beglich, wirft ein besonderes Licht auf ihre Beziehung zueinander. Ob sie diese Entscheidung rein aus Verantwortung für das gemeinsame Kind traf oder ob noch andere Motive eine Rolle spielten, bleibt offen. Weder Jimi noch Yeliz haben sich bislang zu den aktuellen Ereignissen geäußert.

RTL / Johanna Bollmann Jimi Blue Ochsenknecht, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat 2025

Collage: RTL, Timm, Michael / ActionPress Collage: Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im März 2025