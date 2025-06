Lauren Sánchez und Jeff Bezos sollen längst verheiratet sein

Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) sollen an diesem Wochenende ihre luxuriöse Hochzeit in Venedig feiern – begleitet von Glamour, Stars und einem Aufwand, der rund 10 Millionen Euro kostet. Doch laut Berichten der britischen Daily Mail ist das Paar längst verheiratet – und zwar bereits seit mindestens einem Monat, wie ein Insider ausgepackt hat. Wie der Informant dem Magazin gesteckt hat, sollen sich der Amazon-Gründer und die ehemalige TV-Moderatorin bereits vor einigen Wochen in den USA rechtlich getraut haben. Demnach kann es sich bei den aktuellen, äußerst luxuriösen Feierlichkeiten gar nicht um eine echte Hochzeit handeln.

Ein Sprecher der italienischen Behörden bestätigte gegenüber der Zeitschrift außerdem, dass keine rechtlichen Dokumente für eine Trauung in Venedig vorliegen. "Es gibt keinen Antrag auf Eheschließung, keinen offiziellen Trauzeugen – also keine legale Hochzeit", meinte der Rathaus-Sprecher. Die beeindruckende Feier wird also rein symbolischer Natur sein und im malerischen, grünen Amphitheater der alten Klostergärten auf der Insel San Giorgio Maggiore stattfinden. Von den Kardashians über Leonardo DiCaprio (50) bis hin zu Oprah Winfrey (71) und Königin Rania von Jordanien (54) – Hochkaräter aus der Welt des Showbiz, der Politik und der Wirtschaft sind angereist, um die dreitägigen Feierlichkeiten zu genießen. Mehr als 250 Gäste wurden mit privaten Wassertaxis und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen zur exklusiven Party gebracht.

Für Jeff und Lauren markiert diese Feier einen besonders romantischen Höhepunkt an einem Ort, der wie gemacht scheint für Liebe und Luxus. Die beiden scheinen in der Vergangenheit eine Vorliebe für außergewöhnliche und exklusive Orte zu teilen, wie auch die Wahl der Geisterinsel Torcello als Teil ihres Hochzeitsprogramms zeigt. Venedig bietet ihnen eine Bühne, um ihre Verbindung, die bereits rechtlich besiegelt ist, mit Stil und Persönlichkeit zu feiern. Lauren und Jeff lassen mit dieser fantastischen Feier keinen Zweifel daran, dass sie ein neues Kapitel in ihrer Beziehung gebührend beginnen wollen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, 2024 im Weißen Haus

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez im August 2022